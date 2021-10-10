شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تحتفى بالمولد النبوى بـ دعاء "حبيبى يا رسول الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة شيماء الشايب من تسجيل وتصوير دعاء جديد تحت عنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وصورت المطربة شيماء الشايب فيديو كليب "حبيبى يا رسول الله" بإحدى الحدائق بمنطقة الشيخ زايد على مدار يومين، والأغنية من كلمات الشاعر سليمان نور، ألحان اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى.

وطرحت المطربة شيماء الشايب، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "مسا النور والهنا" بتوزيع جديد، على طريقة الفيديو ليريكس.





"مسا النور والهنا" هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.