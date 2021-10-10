خاص| تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف مصدر مقرب من الفنان خالد الصاوي، تطورات حالته الصحية، عقب ظهوره على كرسي متحرك.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنان بحالة صحية جيدة حاليا، وأن ما حدث نتيجة شعوره بحالة من التعب والإرهاق والألم في ظهره وقدميه، واضطر إلى استدعاء الطبيب إلى منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع المصدر، أن الطبيب أخبره بضرورة التزام الراحة وعدم بذل أي مجهود لفترة معينة، حتى تتحسن حالته الصحية للأفضل.

وكان الفنان خالد الصاوي، فاجأ جمهوره ومتابعيه عبر "فيسبوك"، بصورة أعلن من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية، حيث ظهر جالسا على كرسي متحرك، وعلق عليها: "ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف.. أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله".

جدير بالذكر أن الفنان خالد الصاوي، عُرض له مؤخرًا فيلم "للإيجار" بطولة محمد سلام وشيري عادل، ويُعرض له في "السينمات" حاليا فيلم "200 جنيه"، كما شارك في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" ومسلسل "القاهرة كابول" وعرضا في السباق الرمضاني لعام 2021.

وكان خالد الصاوي، قد تم تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.