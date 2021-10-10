Joy Awards.. تركي آل الشيخ يعلن عن أضخم حفل لتكريم الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إقامة أضخم حفل لتكريم الفنانين وتوزيع الجوائز ضمن موسم الرياض، ويحمل اسم Joy Awards.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجي للحدث عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "أضخم حفل في العالم العربي لتكريم الفن والفنانين في موسم الرياض Joy Awards.. أكثر من 200 نجم ينتظرون أصواتكم قريبًا" .

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أعلن موعد بدء موسم الرياض 2021، ونشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، برومو الموسم، وعلّق: "ننتظركم بإذن الله يوم ٢٠ أكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة موسم الرياض.. تفاصيل الموسم سيُعلن عنها في المؤتمر الصحفي يوم ٤ أكتوبر إن شاء الله.. مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. وحشتونا".

ويأتي موسم الرياض هذا العام في 14 منطقة، ويضم 70 حفلا غنائيا عربيا، 6 حفلات غنائية عالمية، 18 مسرحية عربية، 6 مسرحيات عالمية، و350 عرضا مسرحيا.