الموت يفجع الفنانة ” ديانا كرزون “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 07:28 مساءً - أعلنت الفنانة ” ديانا كرزون ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة الإعلامي الأردني ” عصام العمري ” والد زوجها الإعلامي ” معاذ العمري ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

فكتبت ديانا كرزون في تغريدتها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. عصام العمري في ذمة الله .. عمي عصام الله يرحمك ” .

كما نعى معاذ العمري وفاة والده في منشور له عبر حسابه على إنستجرام والذي تضمن صورة للفقيد وكتب في تعليقه عليها : ” والدي الإعلامي عصام العمري في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .