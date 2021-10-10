بعد وداع جيمس بوند.. دانيال كريغ ينضم إلى نجوم ممر المشاهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتم نجم سلسلة أفلام “جيمس بوند” النجم “دانيال كريغ”، 53 عامًا، أسبوع إفتتاح فيلمه الجديد No Time To Die بوضع اسمه في ممشى المشاهير بحي بوليفارد الراقي بولاية كاليفورنيا، وفقًا لرويترز.

وNo Time to Die هو الجزء الخامس والأخير في سلسلة الأفلام التي لعب فيها “كريغ” دور العميل السري البريطاني الأنيق، مُنهيًا الدور الذي لعبه على مدى 15 عاماً.

تم تصنيف نجمة “كريغ” في المرتبة 2704 على ممشى المشاهير، ببوليفارد. وقد تم وضعها جنبًا إلى جنب مع الراحل “روجر مور” الذي لعب دور “بوند” في سبعة أفلام بين عامي 1973 و 1985.

وأعرب “كريغ” عن امتنانه وسعادته الشديدة لوجوده وسط كل هؤلاء النجوم وأنه لم يكن يحلم بأن ينضم اسمه لقائمة ممشى النجوم العريقة.

قال “كريغ”: “كوني على هذا الممر، محاطًا بكل هؤلاء الأساطير، يجعلني رجلًا سعيدًا جدًا جدًا جدًا”.

حضر تكريم “كريغ” منتجا الفيلم “باربرا بروكولي” و”مايكل جي ويلسون”، وكذلك “رامي مالك” الذي لعب دور الشرير “سافين”، الذي وصف “كريغ” بالمدرسة القديمة والراقية، مضيفًا: “لا أطيق الانتظار لأرى إلى أين ستأخذك حياتك المهنية بعد ذلك.”

وقد حقق الفيلم 121 مليون دولار من مبيعات التذاكر عندما عُرض لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي في بريطانيا ودور السينما العالمية، بعد أن تم تأجيله ثلاث مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلعب “كريغ” دور “ماكبث” على مسرح برودواي في مارس.

أشاد النقاد بالفيلم، حيث كتب الناقد “سكوت مانتيس” على تويتر: “هذا هو أكثر أفلام “كريغ” منطقية…حتى أنني أود أن أقول إنه أكثر أفلام جيمس بوند عاطفة مع أداء قوي ومؤثر بشكل مدهش. إنه بالتأكيد يستحق الانتظار.”

ومن جهته، قال “كيفن ماهر”، من صحيفة “The Times” البريطانية، الذي أعطى الفيلم 5 نجوم في تقييمه: “إنه أكثر من جيد، إنه رائع”. “كان كريج شخصية مثيرة للجدل في بعض الأحيان خلال سلسلة الأفلام الخمسة، من اختياره للدور، إلى أدائه البطيء إلى ضجة خارج الشاشة.”

وأضاف: “لكن كل الذنوب تُغفر هنا… لديه حضور سامي قاهر من أول مشهد في الفيلم حتى نهايته.

وعلى وجهٍ آخر، انتقد البعض القصة وطول الفيلم الذي كلف إنتاجه 200 مليون دولار. قال “ديفيد روني” من Hollywood Reporter: “الطريق إلى رحيل “كريغ” معقد للغاية وطويل وقد تجد نفسك عالقًا في الكثير من مشاهد الشر.”