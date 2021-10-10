منهم هاري وميغان.. مشاهير تركوا وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالنسبة للمشاهير، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي سيفاً ذا حدين؛ ففي حين أنها تتيح لهم الوصول المباشر إلى معجبيهم، إلا أنها قد تعرضهم أيضاً لسيل من التعليقات السلبية حول مظهرهم وعملهم وحياتهم الشخصية.

وفي الآونة الأخيرة، قرر العديد من المشاهير توديع وجودهم على الإنترنت إلى الأبد. ومن بين أبرز أسبابهم، تجنب التحرش والتنمر، وإعطاء الأولوية لصحتهم النفسية وخصوصيتهم، أو ببساطة الرغبة في مزيد من الوقت للتركيز على اهتمامات أخرى.. إليكم نظرة على المشاهير الذين تخلوا عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والأسباب الكامنة وراء قرارهم:

الأمير هاري وميغان ماركل

على الرغم من أن الزوجين الملكيين لم يعلنا عن أي خطط للعودة إلى عالم الإنترنت، فقال الأمير هاري لموقع “Fast Company”، في مقابلة له: “سنعيد زيارة وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكون ذلك مناسباً لنا، ربما عندما نرى التزامات ذات مغزى أكبر للتغيير أو الإصلاح”.

وأضاف، أيضاً، أنه وماركل يريدان أن يكونا جزءاً من “التجربة الإنسانية”، وليس “التجربة البشرية”، حيث حث مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على التوقف عن “التمرير اللامتناهي”، وبدلاً من ذلك “التحقق من صحة المصدر، والبحث في المعلومات بشكل دقيق”.

ديزي ريدلي

قامت الممثلة البريطانية، ديزي ريدلي، بتسجيل الخروج من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2016، وتعهدت بعدم العودة أبداً، وفقاً لموقع “Buzzfeed News”. وكشفت ديزي لموقع “Buzzfeed News” أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مفيدة في بعض المواقف.

إيما ستون

تأثرت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار، أيضاً، بآراء أخرى غير رأيها، حيث قامت بالخروج من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة. وفي عام 2013، تم اختراق حسابها، ونشر رسالة مشفرة. بعد ذلك؛ قامت نجمة “La La Land” بحذف حسابها بعد الحادث، ولم تعد أبداً.

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عامر خان

قرر نجم بوليوود، عامر خان، إغلاق حساباته على منصتَىْ: “إنستغرام”، و”تويتر”، حيث كان يتابعه 3.6 ملايين و26.7 مليون متابع على التوالي؛ وكذلك صفحته على “فيسبوك”، التي لاقت 18 مليون إعجاب، وفقاً لصحيفة The Indian Express. وأكد نجم “3 Idiots” أنه سيتم تحميل جميع التحديثات المتعلقة به على الصفحات الرسمية لشركة إنتاج عامر خان للإنتاج، بدلاً من ذلك.

كيرا نايتلي

تقول كيرا نايتلي إنها “فزعت” في اليوم الأول الذي دشنت فيه حساباً على “تويتر” منذ سنوات، وسرعان ما قامت نجمة “قراصنة الكاريبي” بحذفه بعد 12 ساعة فقط. ووفقاً لشبكة CNN، شعرت كيرا كأنها “توجد في ملعب المدرسة وليست في مجموعة شعبية”؛ مضيفة أنها “شخص يحب الخصوصية للغاية، ولا ترغب في الكتابة عن الحياة الأسرية؛ لأنها تريد الخصوصية والأمان لأطفالها”.

إد شيران

عام 2015، بعد جولة حول العالم، أعلن إد شيران أنه سيبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، وكان السبب هو تجنب “رؤية العالم من خلال شاشة، وليس من خلال عينيه”، وحتى يتمكن من السفر حول العالم، و”رؤية ما فاته”، وفقاً لصحيفة الغارديان. وعاد المطرب البريطاني إلى منصاته الاجتماعية في العام التالي، لكنه اختفى مرة أخرى عام 2019 “لأخذ قسط من الراحة للسفر والكتابة والقراءة”، وفقاً لوكالة أنباء الـ”بي بي سي”.