باريس هيلتون تتفوق.. مشاهير يمتلكن عدداً ضخماً من الحيوانات الأليفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قد تعني الشهرة والثروة عند البعض عيش حياة الترف والأبهة، مثل شراء جزيرة خاصة، أو سيارات فاخرة.

لكن على الجانب الآخر نجد العديد من النجوم قد فضلوا حياة البساطة على سحر هوليوود؛ مثل شراء أراضٍ والعيش كمزارعين، محاطين بالعائلة وحيواناتهم الأليفة. كما يتجه البعض إلى تحقيق حلم الطفولة، مثل امتلاك أعداد لا تصدق من الحيوانات الأليفة وغيرها، مثل: القطط والكلاب والسحالي والثعابين والحمير وحتى الليمور.

وعلى سبيل المثال، قامت باريس هيلتون ببناء قصر فاخر لكلابها البالغ عددها 35 كلباً، حيث تفوقت على المشاهير الذين يمتلكون عدداً ضخماً من الحيوانات الأليفة.

ريس ويذرسبون

يُعرف عن ريس ويذرسبون حبها للكلاب وامتلاكها للعديد منها في منزلها، كما أضافت لقائمتها كلبين آخرين أثناء وباء فيروس كورونا، وأصبح لديها الآن أربعة كلاب هي: هانك، لو، ميني بيرل، وجرو من نوع “لابرادور” أسود يسمى ميجور.

كما أخبرت ويذرسبون المذيعة إلين ديجينيرز، خلال استضافتها بأحد البرامج، بأن لديها أيضاً حماران، أضف إلى تلك القائمة بعض الماعز، وبعض الدجاج.

ماريا كاري

يُعرف عن النجمة ماريا كاري حبها الشديد لسلالة كلاب جاك راسل، وهي من سلالات الكلاب الصغيرة المعروفة بالشجاعة، وامتلكت المغنية خمسة بمنزلها عام 2013، لكنها زادتها إلى ثمانية في الوقت الحالي.

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تشارليز ثيرون

كم من مرة التقطت عدسات الباباراتزي صوراً لثيرون، وهي تأخذ كلابها الخمسة في نزهة على الشاطئ مع والدتها، ورغم أنها كانت تمتلك ثمانية كلاب ماتت جميعاً بشكل طبيعي في غضون عامين، لكنها اقتنت “كلاباً” لتعيد بناء مجموعتها الأليفة مرة أخرى.

أوبرا وينفري

إذا كنت ممن يتابعون الإعلامية الأميركية الشهيرة، أوبرا وينفري، على وسائل التواصل الاجتماعي، فحتماً ستعرف أنها تمتلك عدداً كبيراً من الكلاب.

باريس هيلتون

باريس محبة للحيوانات، وعادة تحمل كلباً صغيراً جداً تحت ذراعها. كما قامت ببناء قصر فقط لحيواناتها الأليفة العديدة التي تبلغ حالياً أكثر من 20 أرنباً أليفاً، و6 كلاب وبعض القطط والحمير، حيث وصل عدد كلابها في الماضي إلى 35 كلباً.