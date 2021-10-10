نوال الزغبي بصورة “عكس الطبيعة”.. واسمها يتربّع الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي في تشويق الجمهور لأغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة”، حيث كشفت عن الصورة الرسمية للأغنية عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أشعل حماس المتابعين فتصدّرت الترند بسببها في عدد من الدول العربية من بينها لبنان ومصر والإمارات والسعودية.

ومن المقرر أن تصدر أغنية “عكس الطبيعة” خلال الأسبوع المقبل على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”، بعد أن صوّرتها نوال على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

أغنية “عكس الطبيعة” تعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.