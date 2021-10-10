روبي وكرنفال احتفالي في عيد ميلادها الأربعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم النجمة المصرية، روبي، حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، حيث دخل اسمها قائمة الأكثر بحثاً عبر محرك البحث العالمي “غوغل”، بعد التفاعل الكبير من معجبيها احتفالاً بعيد ميلادها.

وتحول حساب روبي، في موقع “إنستغرام”، إلى كرنفال احتفالي بعدما صنع مرتادو التواصل مقاطع مصممة بين صورها وأغانيها وسط تفاعل كبير من “الفانز”، الذين عبروا عن سعادتهم بنجاح روبي في الفترة الحالية، مؤكدين أن العام الجاري شكل لها الكثير من النجاحات.

وحرص عدد من أصدقاء روبي على معايدتها، من خلال مواقع التواصل، حيث شاركت الفنانة هنا شيحة صورة لهما عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”، وكتبت: “Happiest Birthday”.

في السياق ذاته، كان للفنانة روبي تفاعل مع عيد ميلادها، حيث اختارت طريقة مختلفة جمعت بها نجوم الفن، الذين يحتفلون بعيد ميلادهم في شهر أكتوبر، إضافة لها، وهم: شيرين عبدالوهاب وأمير كرارة وكريم قاسم ونجلاء بدر وبشرى.

وتبين أن تلك الصورة أعادت نشرها من حساب بشرى في خاصية “ستوري”، عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وإحنا طيبين بقى”.

وكشف المخرج المصري، عمرو سلامة، جديده الفني على الصعيدين السينمائي والدرامي، ومؤخراً كان من بينهم تعاونه مع روبي وماجد الكدواني في فيلم سينمائي.

وقال عمرو سلامة، في منشور له عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، إنه عمل خلال الفترة الماضية، وتحديداً على مدار عام ونصف العام، على مشروعين هما فيلم سينمائي بعنوان “برا المنهج”، ومسلسل بعنوان “بيمبو”.

وأردف عمرو سلامة، قائلاً إن فيلم “برا المنهج”، من بطولة الطفل عمر شريف، وماجد الكدواني وروبي، ولفيف من ضيوف الشرف والأطفال، وهو فيلم من تأليفه، ويشارك معه في السيناريو الكاتب خالد دياب.

وعرض للفنانة روبي، مؤخراً، مسلسل “شقة 6” عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة روبي، وشارك في بطولته: أحمد حاتم، وهاني عادل، بجانب الفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، والسعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة.