رحمة رياض تشعل أجواء حفلها في مهرجان قطر للتسوق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة العراقية رحمة رياض حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح “المياسة” في العاصمة القطرية الدوحة ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق ليل الخميس 7 أكتوبر الجاري.

أطلت رحمة بفستانها الأسود على جمهورها القطري الذي كان متعطشًا لسماع أغنياتها مباشرة، حيث قدمت باقة من أجملها نذكر منها “الكوكب”، “وعد مني”، وغيرها من الاغنيات التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي قاطعها في أكثر من أغنية وشاركها في تقديمها بتفاعل قل نظيره وبصوت واحد.

وأعربت رحمة عن سعادتها بوجودها بين أهلها في قطر، فنشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا ومقاطع مصوّرة من السهرة وعلّقت قائلةً: “حفلة ولا أروع تونست وياكم يا اهل الدوحة”.

وكانت انتشرت في اليومين الماضيين فيديوهات من الحفل تداولتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين والمتابعين لفنها وأغنياتها.

الجدير ذكره أن رحمة رياض حصدت جائزة “الموريكس دور” عن فئة أفضل نجمة غناء عربية عراقية للعام ٢٠٢١، وتحقق أغنيتها الجديدة “الكوكب” نجاحًا كبيرًا وأكثر من ٤١ مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على صدورها.