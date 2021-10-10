شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة خالد الصاوى تكشف تطورات حالته الصحية: بخير وأصيب بالتهاب نتيجة الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مي كريم، زوجة النجم خالد الصاوى، لـ"الخليج 365" إن الصاوي بخير، وظهوره على كرسي متحرك في صورة علي السوشيال ميديا، كانت نتيجة للإجهاد في التصوير، حيث يصور "القاهرة مكة" مع المخرج هاني خليفة.

وأضافت مي كريم أن الصاوي أجهد في التصوير لأن مشاهده كانت تتطلب الكثير من الأكشن والحركة وهو ما أصاب قدمه اليمني بالتهاب في الأعصاب، ولكنه بخير حاليًا.

وأثار النجم خالد الصاوى قلق جمهوره ومحبيه بعد نشره لصورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهر خلالها جالسًا على كرسى متحرك وسيطرت عليه علامات التعب وعلق على الصورة قائلاً: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة إللي في الضعف"، وذلك لإصابته بالتهاب في الساق".

ويشارك الفنان خالد الصاوى، خلال الفترة المقبلة بفيلم "القاهرة مكة" للنجمة منى زكي، والذى يواصل فريق العمل تصوير بعض المشاهد الخارجية خلال هذه الفترة ضمن أحداثه، حسب خطة المخرج هانى خليفة.

وتتناول منى زكى خلال فيلم "القاهرة مكة" العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة