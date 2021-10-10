شكرا لقرائتكم خبر عن جالسًا على كرسى متحرك.. إصابة الفنان خالد الصاوى بالتهاب في الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النجم خالد الصاوى قلق جمهوره ومحبيه بعد نشره لصورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهر خلالها جالسًا على كرسى متحرك وسيطرت عليه علامات التعب وعلق على الصورة قائلاً: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة إللي في الضعف"، وذلك لإصابته بالتهاب في الساق".





وتواصل ”الخليج 365” مع مكتب الفنان خالد الصاوى، الذى أكد صحة الخبر، قائلاً: "الفنان خالد الصاوى يعانى من التهاب في الساق، وهو ما ألزمه الراحة، وأنه يتمنى أن يزول هذا الالتهاب خلال بضعة أيام".

ويشارك الفنان خالد الصاوى، خلال الفترة المقبلة بفيلم "القاهرة مكة" للنجمة منى زكي، والذى يواصل فريق العمل تصوير بعض المشاهد الخارجية خلال هذه الفترة ضمن أحداثه، حسب خطة المخرج هانى خليفة.

وتتناول منى زكى خلال فيلم "القاهرة مكة" العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.