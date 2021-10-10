شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن أغنية "ع الدوغرى": ردود الأفعال فاقت توقعاتى وحجاج صوته مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "ع الدوغرى" التي جمعته بالمطرب مصطفى حجاج على طريقة الدويتو وحققت نجاحا كبيرا.

وقال سعد في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال أغنية "ع الدوغرى" فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه وتلقيت من خلالها الكثير من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعى، معربًا عن سعادته بالغناء مع مطرب كبير بحجم مصطفى حجاج يتميز بصوت قوى ومميز.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة يحضر لأكثر من دويتو مع مطربين كبار وتحمل عدد من المفاجآت، يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور أثناء طرح تلك الأغانى.

واحتفل مؤخرًا النجم أحمد سعد بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى"، مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وذلك خلال 5 أيام من طرحها، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه، "الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش ايجار.. أغنيه "ع الدوغرى" أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ومصطفي حجاج.. بحبكم

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج، دويتو "ع الدوغرى"، مؤخرا ، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.

تقول كلمات الأغنية:

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فبلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش

إبلع

ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقة

وبنجري ومابنهداش