شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يهنئ بيج رامى: ألف مبروك شرفتنا يا بطل لتانى مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب الشعبى محمود الليثى، بطل كمال الأجسام بيج رامى بعد تتويجه خلال الساعة الماضية بلقب مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي، وذلك خلال فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "ألف مبروك للكابتن بيج رامى شرفتنا يا بطل لتانى مرة".

طرح المطرب محمود الليثى والمطربة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.\

واقتحم نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى، عالم المهرجانات الشعبية بطرح أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "رجولة برجولة"، فى عيد الأضحى الماضى، والتى يغلب عليها طابع المهرجانات، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا أغنية تحمل اسم "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى