شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أغنية "صاحب الجمال" بتوقيع عزيز الشافعى ووسام عبد المنعم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى تحمل اسم "صاحب الجمال" على طريقه الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصة أنه يحتوى على مشاهد ولقطات فيديو كليب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس.

وتعد أغنية "صاحب الجمال"، هي خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم "كل الاعذار كدابة"، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و"واقف علي تكة"، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبد المنعم.

وأخرهم، أغنية "مش عادية"، والتي تعد رابع أغانيه هيثم شاكر، من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.