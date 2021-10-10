شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للكينج محمد منير بـ"الجلابية" فى عيد ميلاده مع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الكينج محمد منير في صورة جديدة برفقة الفنان أكرم حسنى، والذى حرص على تهنئته بعيد ميلاد، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر، والذى يعد علامة بارزة في عالم الغناء.



اكرم حسنى يحتفل بعيد ميلاد منير

نشر الفنان أكرم حسنى عبر حسابه على انستجرام، صورة للاحتفال بعيد ميلاد محمد منير، ظهر خلالها الكينج وهو يرتدى "الجلابية" ويقبله أكرم حسنى على خدة.



اكرم حسنى و الكينج

يتزامن اليوم العاشر من أكتوبر مع احتفال الكينج محمد منير بعيد ميلاده بعدما صنع اسمه وحفره بين كبار المطربين في تاريخ الموسيقى العربية مستندًا إلى جماهيرية كبيرة تزيد كل عام منذ أول ألبوماته الذى طرحه عام 1977، من خلال البوم "علمونى عنيكى"، ليبدأ مشوار استغرق 44 عامًا من الغناء تألق فيه وصار ملكًا بالنسبة لجماهيره ممن أطلقوا عليه لقب "الكينج".

ولد محمد منير فى محافظة أسوان عام 1954، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية في البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحمن منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هاني شنودة.

أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم "شبابيك". كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم "المصير"للمخرج يوسف شاهين.