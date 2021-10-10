شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يضع خطة تفاؤل لجمهوره لسماع أغانيه فى الصباح.. ويشوقهم لعمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح النجم تامر حسنى، مجموعة من أغانيه للجمهور، لمن يريد سماع أغنياته فى الصباح والتى يمكن أن تساعد فى تكوين دفعة وحالة إيجابية عند سماعهم، وهذه الأغانى هى، "الموضوع فيك"، "مش تمثال"، "خليك فولاذي"، "افتح قلبك"، مؤكدًا أنهم يمثلون حالة من الطاقة الإيجابية في بداية اليوم، كما شوق تامر متابعيه لعمل فني جديد يقوم بتصويره اليوم وسيظهر قريبا لهم.



تامر حسني

ونشر تامر، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"نهاركم جميل يا اغلى الناس.. لو حد ناوي يسمع اغنية ليا بالنهار أنا برشحله كل يوم الصبح لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك / مش تمثال / خليك فولاذي / و بعدين / افتح قلبك..والله بيفرقوا معايا انا شخصياً".

وتابع: "وبجد لو ثبتنا الفكرة دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه يأخد قرار إيجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه.. والنهاردة بصور حاجة هتحبوها أوي إن شاء الله".



تامر حسني

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، شوّق جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل عدة أيام، بتجهيزه لعمل غنائي جديد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللحن الذين يجهز له سيكون لأغنية سيسميها "يا فرحة".

وحينها نشر الفنان تامر حسني صورة له وهو يمسك الجيتار على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وشوق جمهوره قائلا: "حالاً في لحن مش طبيعي بيحصل ولسه هألف الكلام بس غالباً الأغنية دي هسميها (يا فرحة) وربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحة اللي مستنيها".