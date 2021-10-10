شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني فى مهرجان لندن السينمائى للترويج عن "The Tender Bar ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمي جورج كلوني أنيقًا وهو يتجه إلى Deadline's Contenders Presentation للترويج لفيلمه "The Tender Bar "في مهرجان لندن السينمائي، وحسب الديلي ميل كان الممثل البالغ من العمر 60 عامًا وسيمًا كما كان دائمًا، حيث ارتدي قميص بولو أسود و بنطلون جينز أزرق وحذاء أنيق بني فاتح عند وصوله إلى فندق هام يارد.

ووصل جورج إلى الحدث المليء بالنجوم إلى جانب أمثال جيمي دورنان وكريستين دونست وداكوتا جونسون، وابتسم الأب لطفلين عندما تم تصويره في الحدث الضخم، وهو يلوح لجمهوره أثناء شق طريقه على السجادة الحمراء.

وقصة فيلم The Tender Bar تدور حول جي آر (شيريدان)، وهو صبي نشأ في لونغ آيلاند يحاول تقفي شخصية والده وذلك بين الرعاة السكاري في حانة عمه تشارلي (بن أفليك)، وفي نفس الأثناء تكافح والدة الطفل (ليلي راب) لإيصال ابنها لمستقبل افضل عبر مغادرة منزل والدها المتهدم (لويد)

The Tender Bar هو أحدث تجربة إخراج جديدة للنجم جورج كلوني، ومن بطولة النجم بن أفليك، و تاي شيريدان، و ليلي راب، و كريستوفر لويد، قصة الفيلم مقتبسة عن كتاب بنفس الأسم من تأليف الحائز علي جائزة بوليتزر جون جوزيف موهرينجر، وكتب له السيناريو الحائز علي جائزة الأوسكار ويليام موناهان