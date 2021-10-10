شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تعلن الانتهاء من تصوير آخر حلقات مسلسل "بدون ضمان".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة هنادي مهنا، انتهاءها من تصوير آخر حلقات مسلسل إلا أنا "بدون ضمان"، ونشرت كواليس الاحتفال بالمسلسل عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.

ونشرت هنادى مهنا عبر إنستجرام، فيديو قصير يوثق احتفال أعضاء عمل المسلسل بانتهاء تصوير آخر حلقاته، وعلقت عليه:"فركش مسلسل إلا أنا #بدون_ضمان شكرًا لكل الكرو على تعبكم ومجهودكم".

وأعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها بنجاح حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا".



فريق عمل مسلسل بدون ضمان يحتفل بانتهاء بدون ضمان



الاحتفال بانتهاء تصوير مسلسل بدون ضمان



فريق عمل مسلسل بدون ضمان

حققت حكاية "بدون ضمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" والذى يلعب بطولته كل من هنادى مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، جدلا واسعا بعد تعرضها فى الحلقات الأولى عن الأزمات والخلافات التي تعرض لها الزوجين بسبب تدخل الأهل في كل تفاصيل حياتهما، مما أدى إلى ندم هنادى مهنى على زواجها رغماً عن والدها أحمد بدير فى بداية أحداث المسلسل.

وخلال الحلقات، اكتشفت مريم – هنادى مهنى، خيانة زوجها – إسلام جمال، حيث شاهدت عدة رسائل نصية على هاتفه المحمول، تفيد بعلاقات غير شرعية مع فتيات، ورسائل تدل على خيانته لها، وبعد الدخول في مناقشة حادة، طلبت الطلاق وهى في حالة انهيار تام، وبدأت تتذكر وقت رفض والدها الزواج منه والاقامة فى منزل عائلته، خاصة أن الاقامة فى وسط عائلة الزوج أو العكس تكون نتيجته عكسية وتدخل فى تفاصيل الزوجين، وهو ما أراد صناع تلك الحكاية تقديم هذه القضية للجمهور للاستفادة.

حدوتة "بدون ضمان" تُعرض في 10 حلقات علة قناة دى أم سى ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" بطولة كل من: هنادى مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وسلوى عثمان وهاجر أحمد وأحمد كشك، وعدد من الشباب، إخراج ياسمين أحمد كامل.