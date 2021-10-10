نور دياب تنشر جلسة تصوير خطوبتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور دياب صورًا من جلسة التصوير التي خضعت لها في خطوبتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نور في إحدى الصور وهي تستعرض "خاتم" الخطوبة، وعلقت: "من جلسة تصوير الخطوبة".

وكشفت نور عمرو دياب، في 10 أغسطس الماضي، عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن نور هي ابنة عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا، التي تزوج بعدها من زينة عاشور، وأنجب منها: "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".