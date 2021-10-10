خالد الصاوي على كرسي متحرك.. يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان خالد الصاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة أعلن من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية، إذ ظهر جالسا على كرسي متحرك.

وكتب على الصورة "ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف".

وتابع كاشفًا عن حالته الصحية "أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله".

جدير بالذكر أن الفنان خالد الصاوي، عُرض له مؤخرًا فيلم "للإيجار" بطولة محمد سلام وشيري عادل، ويُعرض له في "السينمات" حاليا فيلم "200 جنيه"، كما شارك في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" ومسلسل "القاهرة كابول" وعرضا في السباق الرمضاني لعام 2021.

خالد الصاوي تم تكريمه ضمن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، التي انقضت قبل أيام.