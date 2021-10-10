أحمد فهمي يهنئ بيج رامي بتتويجه في بطولة "مستر أولمبيا" للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي، البطل بيج رامي بعد تتويجه للمرة الثانية في بطولة مستر أولمبيا للمرة الثانية لأبطال رياضة كمال الأجسام.

ونشر "فهمي" صورة لـ"بيج رامي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "ألف مبروك يا صاحبي اجتهدت واشتغلت على نفسك وحققت إنجاز كبير في ظروف صعبة، بيج رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، فخر لكل المصريين والعرب".

وشارك "بيج رامي" في بطولة "مستر أولمبيا 2021" التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، والمخصصة لأبطال رياضة كمال الأجسام، فيما بدأت فعالياتها فجر أمس السبت، للعام الثاني على التوالي مدافعًا عن لقبه الذي حققه العام الماضي.