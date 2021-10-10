راغب علامة: "الشعب والوطن والعدل سيظلوا رهينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث "السوبر ستار" راغب علامة عن رأيه في الانتخابات النيابية اللبنانية المُقبلة.

وكتب "علامة" منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "في الانتخابات النيابية المقبلة سوف يتم فرز الأقلام الانتخابية وتنتهي النتيجة بفوز نفس الطبقة التي دمرت الوطن وسرقت كل شيء واحتلّت المناصب كلها وأكلت الأخضر واليابس".

وأضاف: "الشعب والوطن والعدل سيظلوا رهينة بيد هؤلاء إلى أن يحدث معجزة إلهية أو وقفة دولية إنسانية لإنقاذ الشعب اللبناني".

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.