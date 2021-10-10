شاهدوا صور شبيهة النجمة المُعتزلة بسمة بوسيل؛ هي زوجة فنان مصري مشهور جداً – تعرّفوا إليها!

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لعارضة الأزياء اللبنانية كارلا كساب والتي هي زوجة الفنان المصري الشاب”هيثم سعيد” وقد قاموا بتشبيهها بالنجمة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني.

وقام متابعي كارلا كساب بتشبيهها ببسمة بوسيل بعد أن نشرت مؤخرًا صورتين لها على صفحتها الشخصية بموقع الصــور “إنستجرام” إذ امتلكت نفس تسريحة الشعر الشهيرة للفنانة بسمة بوسيل، حين رفعت شعرها على شكل كعكة كما وامتلكت الغــرة القصيــرة التي اعتلت جبينها فبدت في الصور شبيهة لبسمة بوسيل.

المطرب هيثم سعيد وزجته العارضة اللبنانية كارلا كساب؛ شبيهة الفنانة بسمة بوسيل

وأحب جمهور بسمة بوسيل صور كارلا كساب وتناقلوها فيمــا بينهــم، واعتبر الجمهور أنّ هناك شبه واضح بينهما، ولكن قسما آخر رأي أنه لا يوجد أي تشابه بينهما، ما اثار الجدل حول الموضوع.

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يُذكر أن رد النجم تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل علي الشائعات الأخيرة التي أثيرت عنهما مؤخرا بوجود خلافات، ونشر تامر عبر خاصية ستوري بحسابه في موقع “انستجرام” صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق : “مع العشق العشق بسومي هانم”، كما ردت بسمة معلقة :”حبيب قلبي باشا مصر”.

و قرر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، حيث تعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسيــة، ومن المقرر أن يتجـــه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والإتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة.

ومقترح أن يستقر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول انتاج خاص بهما للجمهور، وينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسنى فى الساحل الشمالى أثناء احيائه حفلا ضخما، حيث صعدت بسمة على المسرح ومعها تورتــة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاده، وطلب منها تامر أن تغنى له، وشدت له أغنيته الشهيرة “كل سنة وأنت طيب”، وسط تصفيق حار وسط احتفاء واحتفال الجمهور بهما.

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