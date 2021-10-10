ناقدة فنية تنتقد ياسمين صبري : ” ممثلة الريأكشن الواحد “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - انتقدت الناقدة ” حنان شومان ” في مداخلة هاتفية لها لبرنامج ” حضرة المواطن ” مع الإعلامي سيد علي الفنانة ” ياسمين صبري ” على خلفية إعلان الأخيرة في الأيام الماضية دخولها في مجال تأليف الأعمال الدرامية وأن مسلسلها الرمضاني القادم من فكرتها .

فأشارت حنان شومان إلى إنها ترى ياسمين صبري نجمة إنستجرام الذي يعتمد على الصورة الغير ناطقة .. مضيفة أن ياسمين لديها مشكلة في القبول على الشاشة فهي أصبحت معروفة بأنها ممثلة ” الريأكشن الواحد ” على حد وصفها منذ أن قررت أن تكون بطلة .

وقالت : ” لما كانت بتعمل الأدوار الصغيرة كانت كويسة جدا .. لو كانت مشيت خطوة بخطوة كانت إحتمال تكون كويسة هي قفزت قفزة رجليها مجبتهاش .. والمشكلة بقى إنها كمان عايزة تألف أو تعلن التأليف ” .

وتابعت : ” مسلسلها بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت أنا عندي المعلومة وعلى مسئوليتي إن ياسمين صبري كانت بتتفرج على مسلسلات أجنبية وبتقرر أنا عايزة المشهد ده ومش هي لوحدها .. حاجة عبث كامل ” .

وأضافت الناقدة حنان شومان : ” معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف موهبته في الكتابة بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل وبعدين اكتشف في نفسي موهبة تانية ” .