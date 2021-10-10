شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحتفل بنجاح ألبومه "يا فاتنى" بحفل غنائى 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح ألبومه "يا فاتنى"، يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي يوم 14 أكتوبر الجاري في إحدى الجامعات في مدينة الشروق، حيث نشر "حماقي" بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أشوفكم قريبًا.

يذكر أن محمد حماقي، طرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك الأربعاء الماضىى الموافق 6 أكتوبر.

وتعاون حماقي، مع العديد من نجوم الأغنية في ألبومه الجديد "يا فاتني"، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين تميم، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.