أديل تكشف عن كلمات Easy On Me.. وتؤكد: الألبوم مستوحى من الطلاق والحب الجديد

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية أديل أمس متابعيها بث مباشر من خلال حسابها الخاص علي موقع الإنستجرام، حيث تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الفيديو الذى غنت فيه أديل جزءًا من أغنيتها الجديد القادمة Easy On Me خلال أول بث مباشر بعد الإعلان عن طرح الألبوم الذي طال انتظاره، والمقرر إطلاقه في 15 أكتوبر، وجاءت كلمات Easy On Me:

There ain't no gold in this river

That I've been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can't bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

وتحدثت أديل عن صحتها العقلية أثناء االلايف، مشيرة إلى أنها لكنها تشعر تشعر بأن حالتها جيدة جدًا حاليًا، حيث قالت "صحتي العقلية جيدة جدًا في الوقت الحالي. أنا أتعامل مع الأمر يومًا بعد يوم وأتناول كل ما يأتي في طريقي..هذا يساعدني بالتأكيد على الشعور بالتحسن ..أخذت وقتي..كتابة موسيقاي، نعم ، لقد كانت حقًا فترة علاجية بالتأكيد"

بينما غمر متابعيها قسم التعليقات بأسئلة حول ألبومها القادم ، الذي يُشاع أنه بعنوان "30" ، وكشفت أديل أن الألبوم سيكون مستوحاة من طلاقها من زوجها السابق سيمون كونيكي ، 47 عامًا ، في وقت سابق من هذا العام، ومن تلك الفترة الصعبة التي مرت بها، كما ستتحدث من خلال الألبوم عن حبيبها الجديد، وقالت "أعتقد أنني اخرجت أشياء لم أرغب في قولها بصوت عالٍ"، ولم تخجل أديل أيضًا من التحدث عن حركة Free Britney ، حيث أخبرت المشاهدين أنها قابلت النجمة بريتني سبيرز عدة مرات وهي سعيدة لأنها سعيدة.

وكانت اديل قد انتقلت مؤخرًا إلى Twitter لتكشف عن إعلان أغنيتها الجديدة بعنوان Easy On Me ومن المقرر إطلاقها في 15 أكتوبر، من خلال إعلان تشويقي بالأبيض والأسود ، ظهرت النجمة أثناء قيادتها للسيارة في طريق ريفي بعد أن وضعت اسطوانة في مشغل الموسيقي تحمل اسم الأغنية ثم اخرجت يدها من نافذة السيارة وظلت تحركها علي أنغام الموسيقي.