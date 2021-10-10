شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يشارك بأغنية "القمة" احتفالاً بفوز بيج رامى بلقب "مستر أولمبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب محمد نور بأغنية لبطل كمال الأجسام بيج رامى الذى توج خلال الساعات الماضية بلقب بطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي، والتى تعد الأشهر على مستوى العالم والأكثر شعبية، نظرًا لاهتمام مختلف الدول وكل الفئات بها في ظل قوتها والمنافسة فيها، وشارك نور أغنية تحمل اسم "القمة" وتقول كلماتها: القمة دي سهلة توصلها الصعب تبقي أدها زي الصاروخ طالع لفوق على القمة القمة القمة".

من ناحية أخرى يحيى المطرب محمد نور، 4 نوفمبر المقبل، حفلا غنائيا داخل استاد القاهرة، ويحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ويتعاون المطرب محمد نور مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "سداح مداح" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويعد التعاون الثانى بينهم بعد نجاح أغنية "جانى في ملعبى" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقال مؤخرًا المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" إن إحياءه حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شرف وفخر كبير له، معبرًا عن سعادته الكبيرة باختياره للغناء فى هذا الحفل.

وجاءت أبرز مقاطع الأغنية التي غناها محمد نور في الحفل: "بنصنع تاريخ وبنبدأ أول خطوة إيد جمب إيد مع بعضنا خطوة بخطوة.. مهما تقابلك صعوبات.. خليك جامد وتحدى.. خليك دايما ورا حلمك.. خليك واثق من نفسك.. عجل الزمن بيدور.. داخلين سباق مالوش آخر.. حلفنا نلحقها ونسبقها.. شدينا حيلنا على الآخر.. واللي عنده طموح بيوصل لحلمه وبيعافر".