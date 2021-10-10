شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بول ووكر تسترجع ذكريات أبيها من كواليس فيلم Eight Below والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول عارضة الأزياء ميدو ووكر ابنة النجم العالمى الراحل بول ووكر، استرجاع ذكرى أبيها لدى المشجعين، ونشرت عبر الحساب الرسمي له على تويتر، والتي تديره بعد وفاته، صورة له من كواليس فيلم Eight Below.

وظهر في الصورة النجم الراحل من كواليس فيلم Eight Below لعام 2006 ويحاوطه عدد من الكلاب المشاركة في الفيلم، وجاء تعليق على الصورة يسأل المتابعين: "ماهي اللحظة المفضلة لديك في الفيلم؟".



بول ووكر

يذكر أن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية تدور حول عالم الجيولوجيا ديفيز "بروس جرينوود"؛ حيث يذهب إلى القارة المتجمدة "إنتاركتيكا" فى إطار بحثه عن نوع نادر من الصخور، فتوفر له المؤسسة الوطنية للعلوم المرشد جيرى شيبرد "بول ووكر" ورسام الخرائط كوبر "جيسون بجز"، وثمانية كلاب جر بصحبة جيرى للاستعانة بهم حين الحاجة.



النجم الراحل بول ووكر

ولإتمام مهمة البعثة يطلب ديفيز أن يذهب إلى جبل ميلبورن؛ لعلهم يجدون ما يبحثون عنه هناك؛ إلا أن المرشد جيرى حذرهم من خطورة القيام بالرحلة فى ذلك الوقت من السنة بسبب العواصف الثلجية، وانهيارات الجليد غير المتوقعة. لكن مع إصرار ديفيز على الذهاب؛ يضطر جيرى لاستخدام كلاب الجر أو كلاب التزلج للوصول إلى الهدف، إلا أن الرحلة لا تجرى، كما خطط لها بعدما تضرب عاصفة ثلجية شديدة القارة، وتضطر فرق الإنقاذ إلى إرسال طائرات مروحية لإنقاذ جيرى وديفيز.

يُصدم جيرى لعلمه بأن فرقة الإنقاذ المرسلة لن تستطيع اصطحاب الكلاب الثمانية على متن الطائرة لزيادة الوزن، ووعدوه بالعودة لاصطحابهم، لكن بعد انتهاء العاصفة؛ إلا أن الأمور تزداد سوءاً وتسوء العاصفة أكثر، ولن تستطيع أية فرقةِ إنقاذٍ الذهابَ إلى القارة قبل حلول الربيع، وهو ما يعنى مكوث الكلاب فى تلك البيئة المتجمدة أكثر من ستة أشهر.