شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب رقيقة فى لقطات جديدة من فوتوسيشن الخطوبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نور عمرو دياب، عن مجموعة جديدة من جلسة تصوير خطوبتها، حيث نشرت ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، 3 صور جديدة تظهر يدها وهي ترتدى خاتما بسيطا، وصورة أخرى طولية لها.

وعلقت نور عمر دياب، على الصور، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام": "من جلسة تصوير الخطوبة لمن يرغبون جميعًا في رؤيتها".



تدوينه نور عمرو دياب

وتعد نور عمرو دياب بالنسبة للكثيرين، نموذج للفتاة الناجحة لعدة أسباب؛ فعلى مستوى الدراسة درست العديد من التخصصات، مثل البيولوجي في الجامعات المصرية وماجستير في التسويق، ودراسة إدارة الأعمال ولغة الإشارة إلى جانب ثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والإسبانية.



جلسة تصوير خطوبة نور عمرو دياب

"نور" التي يقترب عدد متابعيها من نصف مليون تعمل مصممة وعارضة أزياء ومدونة، بالإضافة لعملها فى التسويق، وفي سبتمبر الماضي أعلنت خطوبتها على البريطاني الجنسية والغاني الأصل كيران وودورد .

وخطيب نور عمرو دياب يتابع شقيقاتها كنزى وجنا ووالدتها شيرين رضا علي الإنستجرام، وهو شاب يدعي كيران بريطاني من أصول أفريقية، ويعمل مدرب لياقة بدنية وملاكمة.



نور عمرو دياب فى جلسة تصوير الخطوبة

وكانت حالة من الجدل قد شغلت البعض على منصات التواصل الاجتماعى، بعدما أشيع أن النجمة شيرين رضا تجاهلت تهنئة ابنتها "نور" على خطوبتها؛ فالبعض تساءل عن أسباب عدم مباركة شيرين لابنتها بأى صورة تجمعهما معًا أو "بوست" بمنصات السوشيال ميديا المختلفة.

لكن شيرين حسمت الأمر وقالت فى تصريحات تليفزيونية: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودى بنتى بنتكلم أنا وهى فى اليوم 50 ألف مرة وبحب أن كلامى معاها يبقى برايفت".

وتابعت شيرين رضا قائلة: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللى بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاى فتركز فى حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة".