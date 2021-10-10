شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى و"أوس أوس" وعلى ربيع يهنئون بيج رامى: "دائما مشرفنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فهمى، و"أوس أوس" وعلى ربيع، على تهنئة البطل ممدوح السبيعى "بيج رامى" لاعب كمال الأجسام على احتفاظه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى.

وغرد أحمد فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "ألف مبروك يا صاحبي اجتهدت واشتغلت على نفسك وحققت إنجازا كبيرا في ظروف صعبة بيج رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي فخر لكل المصريين والعرب".



أحمد فهمى

وكتب "أوس أوس"، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلاً: "ألف مليون مبروك يا عالمى ودائما مشرفنا وبنتعلم منك الإصرار والطموح والنجاح"، وكتب على ربيع، قائلا: "مبروك دائما إن شاء الله".



أوس أوس



على ربيع

وبعرض قوى خلال نهائي منافسات مستر أولمبيا واصل المصري «بيج رامي» تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين على رأسهم السبيعي.

وقد قدم بيج رامي عرضًا مميزًا صباح امس، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم.

تمكن المصرى ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم الأحد، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020