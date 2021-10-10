شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس لـ أحلام: "بموت على روحها الحلوة".. وهكذا ردت عليها أحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ميريام فارس، جمهورها عبر حسابها على تويتر، بفيديو للنجمة أحلام تغني فيه أغنيتها "مكانه وين" في لقاء قديم لها مع الإعلامى نيشان.

وكتبت ميريام فارس على الفيديو، معبره عن محبتها لأحلام، قائلة: "بموت على روحها الحلوة"، ومن جانبها ردت أحلام على ميريام فارس، قائلة: "يارب حياتك كلها حلوة يارب بحبك".

ميريام فارس



أحلام

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

ميريام فارس شاركت جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.