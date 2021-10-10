شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تغنى لوالدها الراحل خلال تجهيزها لحفل خطبتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها، أمس السبت، في حفل عائلى، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرصت مريم، خلال استعدادها وتجهيزها لخطبتها على غناء أغنية والدها الراحل عامر منيب أغنية " جيت على بالى"، وظهرت مريم منيب بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا وجذابا، واعتمدت في إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج الرقيق.

وحرص على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة لمريم منيب وخطيبها، أبرزهم الفنانة شيرين رضا والمنتج هانى محروس وزوجته، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بمدينة الجونة وقررت مريم عامر منيب مؤخرًا، إعادة تقديم أغنية والدها «عامل إيه في حياتك»، وطرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة الصوت هاني محروس.