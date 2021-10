شكرا لقرائتكم خبر عن Old is Gold.. أعمال سينمائية ودرامية عالمية تحيى ذكرياتها مع الجمهور بأجزاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشطت خلال الفترة الأخيرة فكرة إعادة إنتاج أجزاء جديدة من بعض الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية التى مر عليها سنوات، بهدف استغلال شعبيتها الساحقة فى عالم السينما والدراما، حيث إن تلك الأعمال لها الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

وبعد الإعلان مؤخرًا عن إطلاق جزء رابع لسلسلة أفلام The Expendables الذى يجمع عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير العالميين، أعادت هذه الخطة إلى الأذهان بعض الأعمال السينمائية والدرامية التى ستعود خلال الفترة المقبلة للجمهور بأجزاء جديدة.

The Expendables

وفيما يتعلق بـThe Expendables 4، فإن شركة Lionsgate المنتجة للفيلم، لم تكشف عن تفاصيل الحبكة الدرامية للجزء الجديد من العمل، أو أدوار أي من المنضمين الجدد لفريق التمثيل، بينما من المتوقع أن يصل العمل الجديد إلى دور السينما بحلول نهاية العام المقبل 2022، أو مع بداية عام 2023.

الجزء الرابع من سلسلة The Expendables سيكون من إخراج "سكوت وو"، الذي أخرج سابقا كل من أفلام Need for Speedو Acts of Valor، ومن المؤكد عدم عودة الممثل تيري كروز، إلى الجزء الرابع من سلسلة The Expendables ، وذلك بعد أن صرح في 2018 بأنه لن يعود إلى السلسلة من جديد.

وعلى مدار 3 أجزاء جسد سيلفستر ستالون خلال أفلام "المرتزقة" شخصية عميل سابق فى وكالة المخابرات المركزية يدعى "بارنى روس"، يستأجر فريقا من المرتزقة للقضاء على ديكتاتور اللاتينية عميل وكالة المخابرات المركزية المنشق.



ستاثام وستالون

The Matrix

وبالانتقال إلى عمل آخر يسير على نفس النهج، فرغم مرور حوالي 19 عام على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم مازال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، وفى هذا الصدد، تعود من جديد السلسلة بالملامح الأولي للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر المقبل عبر منصة HBO Max.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

وحصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.

The Lord of The Rings

كذلك تعود سلسلة أفلام The Lord of The Rings، من جديد، لكن بشكل درامي بعد أن حققت شعبية جارفة فى السباق السينمائي، ومن المنتظر عرض أولي حلقات الموسم الأول للسلسلة الجديدة 2 سبتمبر 2022، وحتى الآن لم تعلن الجهة المنتجة عن اسم الجزء الأول الذى سيتم طرحه به، خاصة أن المسلسل سيضم عدة أجزاء.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline" مؤخراً، سيتم إصدار حلقات المسلسل الجديد بشكل أسبوعى في أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك طرحت الشبكة المنتجة صورة من الحلقة الأولى، لتشويق منتظرى العمل.