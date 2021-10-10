إليسا تنفعل على الهواء: "ما بدي بطل ألبس ديكولتيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية إليسا عن انزعاجها من الأوضاع التي يمر بها لبنان، وانتقدت بعض السياسيين وطالبت بمحاكمة كل من شارك في وصول بلدها إلى هذه الأوضاع الصعبة.

وقالت إليسا خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز، إن بلدها لبنان كان دائما يقدس حرية التعبير موضحة أنها لا تريد أن تتغير هوية بلدها.

وانفعلت إليسا خلال حديثها قائلة: إنها عاشت وتربت على أن ترتدي ما يناسبها سواء ملابس مكشوفة أو أي شيء، قائلة: "ما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي بطل ألبس ديكولتيه لأن في حزب عم يحكمنا، بدي أعيش في بلد مثل ما تربيت في بيت أهلي وعلموني يكون عندي رأي وحرية في اللبس والاختيار، أنا بدي حرية في هالبلد اللي أعيش فيه".

واختتمت إليسا حديثها باعتذار عن انفعالها قائلة: "أنا آسفة انفعلت بس فعلا هايدا البلد اللي بدي أعيش فيه".

كلمة "ديكولتيه" هي كلمة فرنسية منطقة أعلى الصدر عند المرأة.

وأعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن تبنيها مبادرة لمساعدة السيدات وتقديم حملات توعية لكل المصابين بسرطان الثدي.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر": "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة".

وأضافت: "لأن الظروف الإقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبا عن مبادرة بهذا الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها".