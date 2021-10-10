زوجة أمير كرارة توجه له رسالة في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت هند حسني زوجة الفنان أمير كرارة رسالة لزوجها في عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 10 أكتوبر.

ونشرت هند صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت أمير".

وأعاد الفنان أمير كرارة نشر الصورة، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وأنتي طيبة يا حبيبتي".

جدير بالذكر أن أمير كرارة من مواليد 10 أكتوبر 1977، وكانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج "ستار ميكر" عام 2003، واشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن بأفلام "حرب كرموز" و"هروب إضطراري" و"عمليات خاصة"، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "كلبش" بجميع أجزائه، و"الطبال" و"حواري بوخارست" وغيرها.