عامر منيب يتصدر تريند جوجل رغم رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر الفنان عامر منيب تريند مؤشر البحث في جوجل اليوم 10 أكتوبر الجاري، بعد خطوبة ابنته مريم أمس في حفل أقيم في مدينة الجونة.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، وهي ترقص على أغنية والدها الراحل "جيت على بالي"، أثناء استعدادها لحفل خطوبتها والذي أقيم مساء أمس السبت.

حفل خطوبة مريم عامر منيب شهد حضور عائلي بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة شيرين رضا.

وبدا حفل خطوبة مريم عامر منيب ضخما ويشهد أجواء احتفالية كبيرة.

عامر منيب ولد في 2 سبتمبر 1963، وظهر مع نهاية القرن العشرين، وقدّم العديد من الألبومات، ومنها: "حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي"، كما دخل إلى مجال التمثيل حيث شارك بعدد من الأفلام السينمائية، منها: "سحر العيون، كامل الأوصاف، الغواص، وكيمو وأنتيمو"، قبل أن يرحل عن عالمنا يوم 26 نوفمبر 2011.