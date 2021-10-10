خاص بالفيديو| ماذا لو أصبح أحمد حاتم مسؤولًا عن تشكيل حكومة من الفنانين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

التقى "الخليج 365" بالفنان أحمد حاتم، للحديث عن نجاح فيلمه الأخير "عروستي"، والأعمال الجديدة التي يستعد لتقديمها الفترة المُقبلة، وعلى هامش اللقاء، طرحنا عليه سؤالا افتراضيا: ماذا لو استيقظ يوما ووجد نفسه مسؤولا عن تشكيل حكومة كلها من نجوم الفن؟

أحمد حاتم شكّل حكومته على النحو التالي:

الصحة

اختار حاتم لوزارة الصحة الفنانة بشرى.

الداخلية

قام بتعيين الفنان أحمد السقا وزيرًا للداخلية: هيبقى مالي مركزه فيها.

الثقافة

لم يفكر حاتم كثيرًا واختار الفنان محمود حميدة ليشغل منصب وزيرة الثقافة.

الجمال

وفي حكومة حاتم وزارة للجمال، لم يجد أنسب من الفنانة يسرا لتتولاها.

المرأة والطفل

وسريعًا ما وجد أن الفنانة هنا الزاهد هي أنسب من تتولى وزارة المرأة والطفل: هنا هتفضل طفلة، فهي أنسب واحدة للوزارة دي.

السفر والرحلات

ورغم أنه رئيس الحكومة، إلا أنه اختص نفسه أيضًا بوزارة مُستحدثة مسؤولة عن "السفر والرحلات".

أحمد حاتم شارك يُعرض له فيلم "عروستي" بالمشاركة مع الفنانة جميلة عوض، الفنانة صابرين، الفنان محمود البزاوي، الفنانة زينب غريب، والمذيع والممثل مروان يونس.