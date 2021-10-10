نجل أمير كرارة يهنئ والده بعيد ميلاده.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ سليم نجل الفنان أمير كرارة والده بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 10 أكتوبر الجاري.

ونشر سليم صورة لـ"تورتة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد بابا"، من جانبه رد أمير كرارة: "حبيب بابا".

جدير بالذكر أن أمير كرارة من مواليد 10 أكتوبر 1977، وكانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج "ستار ميكر" عام 2003، واشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن بأفلام "حرب كرموز" و"هروب إضطراري" و"عمليات خاصة" وغيرها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "كلبش" بجميع أجزائه، و"الطبال" و "حواري بوخارست".