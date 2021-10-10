رحمة حسن عن أحد المنتجين: "كل ما أكلمه يقولي مش معايا فلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرة فودة:

قالت الفنانة رحمة حسن، إن لها مبلغا من المال لدى أحد المنتجين، منذ عام 2018، ولم تحصل عليه.

ونشرت رحمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب بها: " صباح الخير أحب أقول إني ليا 40 ألف جنيه من 2018 عند المنتج، وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس.. أنا كمان مش معايا فلوس، بس مش بقول أنت شغال ما شاء الله.. أنا لا.. شكراً أنا هسيب الرسالة دي هنا".

رحمة حسن ممثلة شابة شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بين السينما والتليفزيون، بينها "الرجل الأخضر"، "نص جوازة"، "سابع جار"، "سمكة وصنارة"، "لأعلى سعر".