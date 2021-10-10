مصري يسجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس.. إليك التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن المغامر المصري علي عبده، من تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، دعما لحماية البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، فإن عبده قطع مسافة 920 كيلومترا بالدراجة الكهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح المغامر المصري أنه قطع الرحلة الطويلة داخل طريق مغلق في المدينة طوله 8 كيلومترات على مدار 113 مرة.

وذكر عبده أن جميع الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها من أجل تسجيل الرقم القياسي بموسوعة عينيس كأكبر مسافة قيادة دراجة كهربائية جاءت برعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة وحملة “اتحضر للأخضر”.

وأشار إلى أن الهدف هو التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة من خلال استخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبرت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، عن سعادتها بنجاح عبده في تسجيل الرقم القياسي الجديد.

وقالت الوزيرة إن هذه المغامرة هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة أيقونة حتى تعطي رسالة للعالم أن مصر تضع نصب أعينها حماية البيئة.