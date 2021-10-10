فنانة مصرية شهيرة : ” أنا مش معايا فلوس “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - نشرت الفنانة ” رحمة حسن ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وجهت من خلاله رسالة إلى المنتج ” هاني أسامة ” والتي طالبته من خلاله بدفع مبلغ مالي لها تقدر قيمته 40 ألف جنيه .
ولم تكشف رحمة حسن في منشورها عن تفاصيل المشكلة بينها وبين المنتج هاني أسامة إلا أنها أشارت إلى أن هذا المبلغ كان من المفترض أن تحصل عليه منه منذ عام 2018 .
فكتبت قائلة : ” صباح الخير .. أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018 .. وكل ما أكلمه يقولي إن مش معاه فلوس ” .
وتابعت : ” أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول .. أنت شغال ما شاء الله أنا لا .. شكرًا أنا هسيب الرسالة دي هنا ” .
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