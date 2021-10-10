بين السماء والأرض.. جمال هيفاء وهبي حديث السوشيل ميديا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أكثر من صورة لها على حسابها الخاص بموقع “إنستغرام”، حيث لفتت الأنظار إليها بإطلالة مميزة، خلال سفرها إلى دبي على متن طيران الإمارات.

هيفا سرقت الانظار بجمالها وسحرها، إذ تألقت بإطلالة كاجوال مميّزة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع اعتماد مكياجًا خفيفًا يناسب السفر، وكتبت الى جانب الصور: “بعيدًا في الأعالي.. دبي أنا قادمة”.

وجذب ظهور هيفاء العديد من المتابعين، فتحولت إطلالتها سريعًا إلى حديث السوشيل ميديا، واخترق اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في كلّ من الإمارات ولبنان مصر والسعودية وليبيا والجزائر.

على صعيد آخر، تستعد هيفاء وهبي لاحياء حفل فني ضخم في دبي يجمعها مع النجم اللبناني وائل كفوري يوم الجمعة، 19 نوفمبر المقبل من تنظيم شركة سبوت لايت.

الجدير ذكره أن فيديو كليب أغنية “لو كنت” لهيفاء وهيفاء وأكرم حسني يستمرّ باستقطاب ملايين المشاهدين، فتجاوز 45 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.