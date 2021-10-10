تامر حسني يثير حالة من الجدل والغضب في الأردن .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - أثار حفل الفنان ” تامر حسني ” الذي أقيم مؤخرا في الأردن موجة من الغضب بين الأردنيين وذلك على خلفية الحضور الجماهيري الكبير والغير مسبوق الذي شهده الحفل في ظل غياب الاجراءات الاحترازية .
كما جاء الحفل أيضا في وقت ازدادت به أعداد الإصابات بفيروس كورونا عقب انتهاء حفلات مهرجان جرش .
فشهد حفل تامر حسني تزاحما كبيرا بين الحاضرين مع عدم ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي .
وهو ما أثار حفيظة الأردنيين الذين استنكروا تلك المشاهد التي تتعارض مع التشديدات التي أصدرتها الحكومة للوقاية من الفيروس .
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