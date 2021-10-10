شاهد .. مريم عامر منيب تحتفل بخطوبتها في حفل إسطوري

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - احتفلت ” مريم عامر منيب ” إبنة الفنان الراحل ” عامر منيب ” بخطوبتها مساء أمس السبت في حفل ضخم أقيم بمدينة الجونة .
وشهد حفل الخطوبة حضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن جاء في مقدمتهم الفنانة ” شيرين رضا ” .
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو من الحفل والتي ظهرت فيها مريم عامر منيب وهي ترقص وتغني مع خطيبها على العديد من الأغاني .
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