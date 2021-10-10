شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تقتبس فيلم إسماعيل ياسين "حماتى ملاك" فى مسلسل "صالون زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مؤخرًا عرض مسلسل "صالون زهرة" بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم ومعتصم النهار، وعرض فى 15 حلقة كاملة على إحدى المنصات الرقمية.

وبعد عرض المسلسل تبين أن هناك خطا دراميا وتيمة متشابهة مع الفيلم المصري الشهير لملك الكوميديا في مصر "إسماعيل ياسين" وهو فيلم "حماتى ملاك" الذى قدمته السينما المصرية عام 1959، حيث إن فكرة الدولاب وبحث إسماعيل ياسين "الحانوتي" عنه تتشابه مع فكرة تهريب الدولارات داخل كرسي ورحلة البحث عن الكرسي بدولاراته.

قصة مسلسل "صالون زهرة" اعتمد في فكرته على "تيمة" بسيطة مقتبسة من فيلم "حماتى ملاك"، حيث يبدأ المسلسل الذى حقق نجاحًا بفكرة أن هناك عصابة هربت "دولارات" في "كرسى"، وبطريقة أو بأخرى، تم نقل ذلك الكرسى إلى بلد أخرى، حتى وصل إلى إحدى الصالونات التي تمتلكها نادين نسيي نجيم أو "زهرة" تلك الفتاة الشعبية التي تقطن في الحارة اللبنانية الجميلة، ويحاول رجال الحارة أن يفوزوا بها ويتزوجونها، إلا أنها لم ترحب بفكرة الزواج من هؤلاء.

ونجد أن "أنس" وهو معتصم النهار، يحاول أن يدخل الحارة بشكل أو بآخر، حتى يحصل على "الكرسى" الذى بداخله الدولارات المهربة، فيجد نفسه أمام فتاة جميلة، ويمثل عليها الحب حتى يحصل على مراده، حتى نجد قصة حب في المسلسل الذى قدم بحرفية شديدة سواء على مستوى الصورة والديكورات والقصة الخفيفة وخلافه .





في فيلم "حماتى ملاك" بطولة إسماعيل ياسين نجد أن "التيمة" الأساسية في الفيلم، شخص يعمل حانوتي ويحب فتاة تعمل خادمة ويطلب منها أن تأتي له بأخبار الموتي لكي يقوم بعمله، وبالفعل تأتى له بخبر موت سيدها ولكن كان خبر غير صحيح وسيدها قام بذلك لكي ينتقم من حماته، ولكن مع مرور الأحداث الكوميدية، قرر الحانوتى وضع الجثة في دولاب، ثم انتقلت الجثة بطريقة طريفة إلى مكان آخر، وظلت تلك الجثة تنتقل بين أفراد الفيلم، ويبحث عنها الحانوتى من مكان إلى آخر.

والسؤال هنا، هل صناع مسلسل "صالون زهرة" اقتبسوا حكاية "حماتى ملاك" وتم نقل الدولارات" مثلما نقلت الجثة؟





مسلسل "صالون زهرة" عرض في 15 حلقة، وشارك في بطولته نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طونى عيسى، لين غرة، رشا بلال، انجو ريحان، مجدى مشموى، وغيرهم، تأليف نادين جابر، جو بوعيد.