شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق السينما.. تفاصيل 3 أفلام تتنافس فى شباك التذاكر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية وشباك التذاكر الأمريكي 3 أفلام تتنافس من أجل عشاق السينما ما بين أفلام الرعب والأكشن، ويطرح فيلم Belfast، يوم الثلاثاء القادم ليكون اول دخول منافس في عطلة نهاية الاسبوع، وهو عمل مميز حيث سيعرض بالكامل باللونين الأبيض والأسود، وذلك الذى أظهره الفيديو الترويجى الجديد، جنبًا إلى بعض من اللقطات الرومانسية والمشوقة، ويسرد سيرة حياة عائلة من الطبقة العاملة وطفولة ابنهم الصغير، أثناء الاضطرابات في بلفاست في آيرلندا الشمالية في أواخر الستينيات.

والفيلم الثاني هو فيلم Love Is Love Is Love، وهو بالفعل طرح منذ يومين لكن دخوله المنافسة سيحسم بعد أول أسبوع عرض، وهو فيلم دراما أمريكي يروي ثلاث قصص تستكشف الحب والالتزام والولاء بين الأزواج والأصدقاء. ومن هذه الحكايات زوجان يجدان طريقة غير تقليدية لتخطي عدم معرفتهم بالتكنولوجيا، لكنهما يفشلان، فيما القصة الثانية لزوجين يحاولان إعادة الحب بينهما عبر رحلة عفوية، لكنهما يتعرضان في الرحلة لأحداث غير متوقعة. القصة الثالثة لشابة تفقد والدتها وتحاول أن تجمع أصدقاء والدتها لتبادل الذكريات واكتشاف حياة والدتها في شبابها.

والفيلم الثالث هو فيلم Home Sweet Home Alone، وهو فيلم أمريكي من إنتاج شركة والت ديزني، وسيعرض ابضا يوم الثلاثاء المقبل تدور أحداثه حول الطفل ماكس ميرسر، ذكي واسع الحيلة تركته عائلته وحيداً في المنزل لقاء إجازتهم في اليابان. لكنه يتعرض لمحاولة هجوم على منزل عائلته، للاستيلاء على مقتنيات ثمينة لوالديه ويقع على عاتقه حماية نفسه ومنزله من المتسللين.



