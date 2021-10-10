شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تسخر من ترشح زوجها السابق للانتخابات..وتنتقد حبيب والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، من المنافسة في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية، حيث قالت في حلقة أمس السبت، من البرنامج الشهير "Saturday Night Live" للجمهور وهي تمزح: "أنا هنا في البرنامج لكي أعلن أنه لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة"، ليضحك الحاضرون في الاستوديو ويصفقون.

وتشير كيم كاردشيان في حديثها إلى طليقها مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الذي أعلن ترشحة للرئاسة في 2020، وكذلك زوج والدتها السابق، المتحول جنسيا، كايتلين جينر، الذي أعلن العام الحالي ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وعن ذكر زوجها السابق، كاني ويست، قالت كيم كارداشيان "40 عامًا" في البرنامج الساخر: "لقد تزوجت أفضل مغني راب في كل العصور، وأغنى رجل أسود في أمريكا، وهو عبقري وموهوب، منحني 4 أطفال رائعين، وعندما طلقته عليكم أن تعرفون أن الأمر يتعلق بشيء واحد: شخصيته".

وسبق لكيم كاردشيان أن انتقدت خوض زوجها السابق، كاني ويست، الترشح للرئاسة، وأكدت أنها لا تدعم هذه الفكرة.

وسخرت كيم كاردشيان من نفسها في برنامج "Saturday Night Live"، قائلة: "أنا مثلكم متفاجئة من رؤيتي هنا في البرنامج، فأنا لم أحضر عرض أول لفيلم منذ وقت طويل حقًا".

كذلك سخرت كاردشيان من شقيقاتها، مؤكدة أنها أهم جدًا من الصور التي يعرضوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبرز عمليات التجميل التي خضعوا لها.

وانتقدت كوري جامبل، صديق والدتها ومديرة أعمالها، كريس جينر، ووصفته بأنه يعرفها من أجل المال فقط.

كانت ترتدي كيم بدلة من اللون الوردي الزاهي الزاهية، كما تحدثت عن والدها المحامي الراحل روبرت كاردشيان، وقالت إنه قدمها لأول شخص أسود قابلته على الإطلاق.