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كيم كاردشيان تسخر من ترشح زوجها السابق للانتخابات..وتنتقد حبيب والدتها

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القاهرة - سامية سيد - سخرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، من المنافسة في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية، حيث قالت في حلقة أمس السبت، من البرنامج الشهير "Saturday Night Live" للجمهور وهي تمزح: "أنا هنا في البرنامج لكي أعلن أنه لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة"، ليضحك الحاضرون في الاستوديو ويصفقون.

Kim Kardashian hosted Saturday Night Live and roasted her sex tape, OJ Simpson, her sisters, her mom's boyfriend, Caitlyn Jenner and Kanye West

وتشير كيم كاردشيان في حديثها إلى طليقها مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الذي أعلن ترشحة للرئاسة في 2020، وكذلك زوج والدتها السابق، المتحول جنسيا، كايتلين جينر، الذي أعلن العام الحالي ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

Kardashian was not afraid to poke fun at herself and her famous family, or her good looks

وعن ذكر زوجها السابق، كاني ويست، قالت كيم كارداشيان "40 عامًا" في البرنامج الساخر: "لقد تزوجت أفضل مغني راب في كل العصور، وأغنى رجل أسود في أمريكا، وهو عبقري وموهوب، منحني 4 أطفال رائعين، وعندما طلقته عليكم أن تعرفون أن الأمر يتعلق بشيء واحد: شخصيته".

'I'm so much more than just a pretty face — and good hair, and great makeup, and amazing boobs, and a perfect butt,' she quipped

وسبق لكيم كاردشيان أن انتقدت خوض زوجها السابق، كاني ويست، الترشح للرئاسة، وأكدت أنها لا تدعم هذه الفكرة.

In one sketch, Kim Kardashian switched place with SNL cast member Aidy Bryant using a special clock

وسخرت كيم كاردشيان من نفسها في برنامج "Saturday Night Live"، قائلة: "أنا مثلكم متفاجئة من رؤيتي هنا في البرنامج، فأنا لم أحضر عرض أول لفيلم منذ وقت طويل حقًا".

The sketch included a surprise appearance by mother Kris Jenner, right, and sister Khloe Kardashian

كذلك سخرت كاردشيان من شقيقاتها، مؤكدة أنها أهم جدًا من الصور التي يعرضوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبرز عمليات التجميل التي خضعوا لها.

Reality TV star Kim Kardashian West hosts Saturday Night Live. Pictured: Kim Kardashian, Halsey, Amy Schumer, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Chris Rock and others as they close the show

وانتقدت كوري جامبل، صديق والدتها ومديرة أعمالها، كريس جينر، ووصفته بأنه يعرفها من أجل المال فقط.

Hitting close to home: Kim made her debut hosting Saturday Night Live

كانت ترتدي كيم بدلة من اللون الوردي الزاهي الزاهية، كما تحدثت عن والدها المحامي الراحل روبرت كاردشيان، وقالت إنه قدمها لأول شخص أسود قابلته على الإطلاق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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