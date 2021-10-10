شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده الـ44: "أحلى أب فى الدنيا".. ويرد: "حبيب بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أمير كرارة اليوم بعيد ميلاده الرابع والأربعين، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 10 أكتوبر عام 1977، وفي رسالة له بعيد ميلاده حرص نجله "سليم"، على توجيه رسالة لوالده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب على الإطلاق"، ليرد كرارة قائلاً: "حبيب بابا".



امير كرارة وابنه



سليم كرارة

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان 2022، ويتعاون في العمل مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان من 2020.

وعقد امير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذى سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.

كما أعلن المخرج بيتر ميمى عن اختيار النجم أمير كرارة لبطولة فيلم "ملاك الموت" من سلسلة أفلام "المستضعفون" التي أعلن عنها بيتر ميمى قبل أيام، وكتب بيتر على صفحته بموقع "فيس بوك": "ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة" مع نشر صورة أمير كرارة من المشهد الذى ظهر به في برومو فيلم "موسى"، والمعروض حاليا فى السينمات.