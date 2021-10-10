شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة طبق الأصل.. 4 فنانين عرب لهم تماثيل من الشمع .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في الساعات الماضية، صورًا لتمثال للقيصر كاظم الساهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأثار دهشة الجميع للشبه الكبير الذى يجمع بين القيصر وتمثاله بالشمع بل واعتبره الكثير بأنه نسخة طبق الأصل منه، وليس هذا التمثال هو الأول الذى يثير الجدل فسبق كاظم الساهر عدد من الفنانين العرب أيضًا بعد ظهور تماثيلهم بنفس الشكل.

وكانت البداية مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم التي تم تصميم تمثال من الشمع يشبهها تمامًا ظهرت خلاله بكامل أناقتها كما تظهر في الحقيقة وارتدى التمثال فستان أحمر اللون وأظهر ابتسامتها المشرقة التي تظهر بها خلال حفلاتها.

وجاءت النجمة اللبنانية مايا دياب في المرتبة الثانية، بعد أن تم تصميم تمثال لها بنفس ملامحها من الشمع بنفس المتحف، ونشرت مايا فيديو وقتها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت خلاله: "لقول إنو قلبي ما دق، بكون عم كذّب، الإحساس والشعور ما بينوصف، خاصةً لما تشوف حالك واقف قدام حالك، فخورة إني كون بأهم متحف للمشاهير بالعالم".

وجاءت فى المركز الثالث المطربة بلقيس فتحى، التي تم تصميم تمثال شمعى لها أيضًا والذى يشبهها تمامًا وعكس جمال ملامحها كما الواقع، ووحرصت بلقيس على الحضور من أجل رؤية تمثالها، وأعربت عن سعادتها البالغة من التشابه الشديد مع ملامحها، والتقطت معه صورًا تذكارية.